Напечатанный на 3D-принтере гиперкар Czinger 21C установил новый рекорд скорости

Гибридный гиперкар калифорнийской компании Czinger 21C проехал трассу за 48,83 секунды / © Goodwood Road & Racing Гиперкар оснащен силовой установкой из 2,9-литрового V8 и двух электромоторов, которые выдают мощность до 1350 лошадиных сил и позволяют Czinger 21C развивать максимальную скорость 352 километра в час.