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Династия веселых и находчивых: что известно о семье патриарха КВН Александра Маслякова

Династия веселых и находчивых: что известно о семье патриарха КВН Александра Маслякова

Кто станет преемником империи веселых и находчивых — Дмитрий Хрусталев или внучка Маслякова? Семья МасляковыхАлександра Маслякова-старшего последнее время редко видят на публике.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
И чем же знаменит КВН? Кроме, как низкопробными, ничего не дающими ценного в развитии культуры, искусства страны, он не заявил о себе. Уровень кружка самодеятельности захолустного района. &quot;Партия, дай порулить!&quot; -- самое значительное изобретение клуба за все 60 лет существования. Но прибыльное заведеньице.
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