Династия веселых и находчивых: что известно о семье патриарха КВН Александра Маслякова

Виталий Кирпиченко

И чем же знаменит КВН? Кроме, как низкопробными, ничего не дающими ценного в развитии культуры, искусства страны, он не заявил о себе. Уровень кружка самодеятельности захолустного района. "Партия, дай порулить!" -- самое значительное изобретение клуба за все 60 лет существования. Но прибыльное заведеньице.