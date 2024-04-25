Кто станет преемником империи веселых и находчивых — Дмитрий Хрусталев или внучка Маслякова? Семья МасляковыхАлександра Маслякова-старшего последнее время редко видят на публике.
Династия веселых и находчивых: что известно о семье патриарха КВН Александра Маслякова
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
И чем же знаменит КВН? Кроме, как низкопробными, ничего не дающими ценного в развитии культуры, искусства страны, он не заявил о себе. Уровень кружка самодеятельности захолустного района. "Партия, дай порулить!" -- самое значительное изобретение клуба за все 60 лет существования. Но прибыльное заведеньице.
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7 час.
Нина Комарова
"Бедная девочка" - с таких лет пластическая операция. Что же будет дальше? Страшно подумать. Да, от больших "заработанных" денег крыша едет.
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3 час.
Валентина Матвеенко
Да, пластика видна невооружённым глазом..😏🤦♀️
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1 час.
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