Сколько стоит валюта в обменниках Актау 29 августа

Опубликованы курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Актау, передает inAktau.
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