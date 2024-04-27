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«Миннесота» впервые в истории повела в серии плей-офф со счетом 3-0

«Вулвз» повели в серии первого раунда со счетом 3-0 – впервые в клубной истории. «Стараемся насладиться моментом.

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