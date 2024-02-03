Как в СССР появились микроволновка, мобильники и другие популярные сегодня гаджеты

М

ММ

1990 год. В Зеленограде массово производилась ЭВМ Электроника МС 511- выглядела как клавиатура в которую вставлялись разъемы с 5 дюймовых дисководов, монитора и принтера. ДЭК-овская система команд (СМ ЭВМ), вполне вменяемая операционная система, языки (Фортран, Ассемблер). При 56 КИЛОБАЙТ памяти быстродействие позволяло работать программам быстрее IBM XT с винчестером в 20 Мегабайт (специально тестировали на одинаковых по функционалу складских программах). Моя первая персоналка, весь 1990 и 1991 год писал по ночам программы для предприятий.