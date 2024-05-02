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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Налоговая заблокировала все счета Ксении Собчак

Налоговая заблокировала все счета Ксении Собчак

Стало известно, что налоговая служба заблокировала все банковские счета Ксении Собчак. Но что же произошло с щепетильной в мелочах телеведущей?ФНС требует соблюдения законов от всех – даже от популярных и скандальных телеведущих.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Создала кучу « липовых фирм» для отмыва денег « крабовая королева» и ее « представители» не справляются с бухгалтерией?!а она так любит совать свой нос в чужие  дела и копаться в чужом грязном белье, что до своих проблем руки не доходят?!
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Овса, ей целую торбу)))
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3 час.
лл
лина любимцева
Что-то Ксюшадь исчезла со страниц. То со всех утюгов мелькала...
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26 мин.

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