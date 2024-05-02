Налоговая заблокировала все счета Ксении Собчак

ninikooo Митусова

Создала кучу « липовых фирм» для отмыва денег « крабовая королева» и ее « представители» не справляются с бухгалтерией?!а она так любит совать свой нос в чужие дела и копаться в чужом грязном белье, что до своих проблем руки не доходят?!