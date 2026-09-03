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Анатомия бизнеса

1 подписчик

От перепродажи к ликвидности: как меняется инвестиционная недвижимость в 2026 году

Еще несколько лет назад частный инвестор мог рассчитывать на простой сценарий: купить квартиру на растущем рынке и через несколько лет продать дороже.

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