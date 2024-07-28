Британец Эдвардс уступил американцу Мухаммаду и лишился чемпионского титула UFC

Манчестер, Великобритания, 28 июля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Британский боец смешанного стиля (ММА) Леон Эдвардс уступил представителю США Белалу Мухаммаду в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 304 в Манчестере, на кону в котором стоял его титул чемпиона организации в полусреднем весе.
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