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Лавров назвал крайне важной инициативу «Единой России» по сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа

Лавров назвал крайне важной инициативу «Единой России» по сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Министр иностранных дел России, глава комиссии Генсовета «Единой России» по международной деятельности Сергей Лавров заявил о высокой значимости работы по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.

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