Русофобская повестка внешней политики Финляндии привела к серьезным последствиям для страны. Финские промышленные предприятия вынуждены останавливать свою работу из-за отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта.
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