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«Химкам» запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед Писаревым и Лихачевым

РФС обязал «Химки» выплатить задолженности Николаю Писареву и Михаилу Лихачеву. Ранее экс-тренеры подмосковного клуба обратились с соответствующими заявлениями в палату РФС по разрешению споров.

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