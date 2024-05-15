Тобольских чиновников заподозрили в незаконном получении премий

Мэра Тобольска Максима Афанасьева и его заместителей заподозрили в незаконном получении премий. Комиссия общественного контроля Тобольска направила обращение в прокуратуру с требованием провести проверку по вопросам выплаты премий за 2022—2023 год главе города, его первому заму Яне Зубовой, а также уже бывшим директорам департаментов Натальи Белышевой и Анастасии Иониной.