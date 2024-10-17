В полуразложившейся голове тилацина нашли молекулы РНК для реконструкции генома

Голова тилацина (тасманийский волк) сохранившимися полуразложившимися тканями представляет собой "жуткое зрелище", но в ней найдены молекулы РНК, имеющие решающее значение для реконструкции генома этого исчезнувшего животного.
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