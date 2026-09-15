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Экс-сотрудница ЦСКА Кирильчева, уехавшая из России: «Мы в шоке от того, насколько португальцы отличаются от славян»

Экс-сотрудница ЦСКА Кирильчева, уехавшая из России: «Мы в шоке от того, насколько португальцы отличаются от славян»

Катерина Кирильчева, которая 20 февраля 2022 года покинула должность главного редактора ЦСКА ТВ, в настоящее время живет в Португалии.

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