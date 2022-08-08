Сегодня день рождения Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима

8 августа – день рождения Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима. Швейцарцу сегодня исполняется 41 год, канадцу – 22.
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