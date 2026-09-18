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Зверь вашего рождения

Зверь вашего рождения

Не секрет, что существует множество гороскопов — восточный, цветочный, гороскоп друидов и т. д. Однако далеко не все знают, что, согласно китайскому гороскопу, каждый час суток соответствует тому или иному животному.

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