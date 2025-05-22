Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

Аргументы недели Шоковая терапия как решение проблемы демографии? Разбор полемики вокруг заявления телеведущего программы «Соловьёв Live» с Сергеем Марданом, где он предложил отменить пенсии для решения проблемы низкой рождаемости в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии