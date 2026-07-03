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В Татарстане в «Витрине имущества» размещено 517 объектов

В Татарстане в «Витрине имущества» размещено 517 объектов

В Татарстане продолжается развитие цифровой платформы «Витрина имущества Республики Татарстан», которую реализуют Министерство земельных и имущественных отношений РТ совместно с Агентством инвестиционного развития РТ.

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