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За рулем

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Какие подержанные машины выбирают россияне

Какие подержанные машины выбирают россияне

Август 2026 года принес российскому вторичному авторынку спад: продажи легковых машин с пробегом уменьшились на 8% и составили 551 тыс.

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