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Трамп станет первым президентом США с непогашенной судимостью

Трамп станет первым президентом США с непогашенной судимостью

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Столкнувшись с беспрецедентной дилеммой: как, когда и вообще стоит ли выносить приговор бывшему и будущему президенту США, судья по делу Дональда Трампа принял драматическое решение, которое, тем не менее, может положить конец этой истории.

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