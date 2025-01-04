Трамп станет первым президентом США с непогашенной судимостью

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Столкнувшись с беспрецедентной дилеммой: как, когда и вообще стоит ли выносить приговор бывшему и будущему президенту США, судья по делу Дональда Трампа принял драматическое решение, которое, тем не менее, может положить конец этой истории.