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Царьград

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Солнечная вспышка М8.9: возможные проблемы с радиосвязью на Земле

Солнечная вспышка М8.9: возможные проблемы с радиосвязью на Земле

25 мая на Солнце произошла мощная вспышка класса М8.9, близкая к максимальному по шкале. Она длилась 18 минут и может повлиять на радиосвязь и навигацию на Земле.

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