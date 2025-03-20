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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Оценки ремастера Xenoblade Chronicles X, поддержка inZOI, Свен Винке выдал базу об одиноч...

Оценки ремастера Xenoblade Chronicles X, поддержка inZOI, Свен Винке выдал базу об одиноч...

Оценки ремастера Xenoblade Chronicles X, поддержка inZOI, Свен Винке выдал базу об одиночных играх…Ремастер Xenoblade Chronicles X получил высочайшие оценки, Свен Винке ответил на очередную волну обсуждений на тему гибели одиночных игр, Digital Foundry проанализировала Assassin’s Creed Shadows на PS5 и Xbox Series, Honor of Kings: World получила новый трейлер, анонсирована метроидвания Voivod: The Nuclear Warrior, состоялся релиз экшен-рогалика Reignbreaker, создатели inZOI поделили источник#Assassin_s_Creed #Xenoblade_Chronicles_X.

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