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На Украине объявили награду за российского бойца, удержавшего опорник ВСУ

На Украине объявили награду за российского бойца, удержавшего опорник ВСУ

ТАСС/Александр Полегенько На Украине объявили награду в размере 50 миллионов рублей за российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который на протяжении трех недель в одиночку удерживал опорный пункт ВСУ.

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Комментарии
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Амара Карпова
Берегите его🙏🙏🙏
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17 час.
MB
Marina Bubon
Моральные уроды. На таких парнях Россия держится!
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17 час.
EH
Elshad Hasanov
бедные и простые парни проявляют мужество, героизм в трудные дни родины, а отпрыски олигархов проявляют поху...изм, улетают за бугор и посылают &quot;пламенный привет&quot;. После СВО эти поху...исты, размахивая своими купленными пиндосскими дипломами, займут все доходные места.
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17 час.

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