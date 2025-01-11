ТАСС/Александр Полегенько На Украине объявили награду в размере 50 миллионов рублей за российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который на протяжении трех недель в одиночку удерживал опорный пункт ВСУ.
На Украине объявили награду за российского бойца, удержавшего опорник ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Берегите его🙏🙏🙏
Ответить
17 час.
MB
Marina Bubon
Моральные уроды. На таких парнях Россия держится!
Ответить
17 час.
EH
Elshad Hasanov
бедные и простые парни проявляют мужество, героизм в трудные дни родины, а отпрыски олигархов проявляют поху...изм, улетают за бугор и посылают "пламенный привет". После СВО эти поху...исты, размахивая своими купленными пиндосскими дипломами, займут все доходные места.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии