В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

Дмитрий Николенко Автор негодяй и мерзавец! Парад будет в Казахстане 7 мая, потому что 9 мая Казахстанские военные будут принимать участие в Параде Победы в Москве. Президент Токаев не сможет разорваться, принимать Парад в Казахстане и участвовать в Параде в Москве, поэтому было решено сделать так. Почитайте Постановление Правительства, которое я привёл выше.

Evgenija Palette Автор - подонок. И, если он "ВЫЛУПИЛСЯ" ТОЛЬКО ВЧЕРА, И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ, это не значит, что он прав. Куда как хорошо наслаждаться чистым небом и жарким солнцем ЗА СПИНОЙ ТОГО, КТО ВЕСЬ ОГОНЬ, СМЕРТЬ И ЛИШЕНИЯ ПРИНИМАЛ НА СЕБЯ..., вследствие такого НЕДОНОШЕННОГО И ПАСКУДНОГО ОКРУЖЕНИЯ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ СЕЙ НЕДОУМОК...