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В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

БПЛА ВСУ уже неоднократно атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в страны ЕС идёт 80% добытой нефти и 60% всего экспорта республики, но вместо заявлений с осуждением действий Киева Астана только усиливает русофобию и националистические настроения внутри страны.

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Комментарии
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Дмитрий Николенко
Автор негодяй и мерзавец! Парад будет в Казахстане 7 мая, потому что 9 мая Казахстанские военные будут принимать участие в Параде Победы в Москве. Президент Токаев не сможет разорваться, принимать Парад в Казахстане и участвовать в Параде в Москве, поэтому было решено сделать так. Почитайте Постановление Правительства, которое я привёл выше.
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18 час.
Evgenija Palette
Автор - подонок. И, если он &quot;ВЫЛУПИЛСЯ&quot; ТОЛЬКО ВЧЕРА, И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ, это не значит, что он прав. Куда как хорошо наслаждаться чистым небом и жарким солнцем ЗА СПИНОЙ ТОГО, КТО ВЕСЬ ОГОНЬ, СМЕРТЬ И ЛИШЕНИЯ ПРИНИМАЛ НА СЕБЯ..., вследствие такого НЕДОНОШЕННОГО И ПАСКУДНОГО ОКРУЖЕНИЯ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ СЕЙ НЕДОУМОК...
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17 час.
Evgenija Palette
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