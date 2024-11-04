По слухам, TSMC получит машины с высоким содержанием NA EUV от ASML в этом году

Источники Nikkei Asia сообщают, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), крупнейшая полупроводниковая фабрика в мире, в этом году получит самую современную машину ASML для производства чипов.
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