В ВСУ предположили грядущие потери территории Украины

В ходе российского наступления ВСУ могут потерять еще некоторые территории. По мнению украинского снайпера Константина Прошинского, Киев вполне может лишиться ряда населенных пунктов в ДНР, а также в Харьковской и Сумской областях.
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