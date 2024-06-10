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В ВСУ предположили грядущие потери территории Украины

В ВСУ предположили грядущие потери территории Украины

В ходе российского наступления ВСУ могут потерять еще некоторые территории. По мнению украинского снайпера Константина Прошинского, Киев вполне может лишиться ряда населенных пунктов в ДНР, а также в Харьковской и Сумской областях.

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