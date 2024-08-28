Агутин с Варум растрогали публику идиллией на «Новой волне»

Музыканта Леонида Агутина и Анжелику Варум запечатлел пиар-агент Антон Богословский. О браке Леонида Агутина и Анжелики Варум ходит много слухов, особенно в последнее время, когда пара практически прекратила совместные появления на публике.
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