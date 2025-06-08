Казань стала единственным мегаполисом в России, где сильнее всего дорожает аренда

По информации издания «Известия», в российских мегаполисах наблюдается снижение ставок аренды, однако Казань выделяется как единственный крупный город, где аренда как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир значительно подорожала.
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