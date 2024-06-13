Суд подтвердил законность увольнения экс-соучредителя баскетбольного клуба «Парма»

Олег Анисимов обратился в суд с иском 7 ноября 2022 года.Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда, которое не удовлетворило иск Олега Анисимова, экс-соучредителя баскетбольного клуба «Парма», о признании незаконным приказа о его увольнении.