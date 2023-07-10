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В Лабытнанги председатель Совета ветеранов, член Общественного совета принял участие в акции «Один день в патрульно-постовой службе полиции»

В Лабытнанги председатель Совета ветеранов, член Общественного совета принял участие в акции «Один день в патрульно-постовой службе полиции»

Совместный день сотрудников ППСП и председателя Совета ветеранов, члена Общественного совета при ОМВД Александра Алексеевича Жабкина начался с инструктажа.

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