Россияне удвоили покупки сладких подарков на Новый год

Российские граждане в этот Новый год готовят больше сладких подарков, чем в прошлый. Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», россияне покупают сладкие подарки на 10-12% чаще, чем в прошлом году.