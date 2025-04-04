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Ротенберг про приложенный к губам палец после 4:3 с «Динамо»: «Питерский жест. Аршавин показал его в матче за сборную России, когда они победили голландцев. Я был на игре»

В пятницу СКА победил «Динамо» в овертайме матча плей-офф со счетом 4:3 и сократил отставание в серии – 2-3.

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