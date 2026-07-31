«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

Виктор Гайдуков

А я не понимаю, почему учёный в одиночку пытался прекратить преступную деятельность фирмы которая занималась как бы "очисткой воды" выливая фекалии на опытные поля института? А где были Государственные органы власти? Да и уголовное дело завели не сразу, и по смешным мотивам "хулиганство". И только когда информация о преступлении была депутатом предана огласке, правоохранители соизволили начать работать. Попустительство там где нужен строгий, установленный Законом, спрос я бы оценил как соучастие в преступлении. Очень хочется надеяться, что хотя бы теперь, когда уже совершено жестокое преступление, правоохранительные органы, в том числе и наш самый гуманный и справедливый суд, примут меры по достойному наказанию преступников, которое послужит предупреждением других людей, считающих возможным решать свои проблемы преступным способом, а ещё станет хорошим уроком этим самым, гоняющим на квадроциклах по опытным полям, детишкам, что бы они не стали такими как их папы.