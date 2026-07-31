Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

Выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге Внезапно оказывается, что ученого Никиту Зезина избили вовсе не из-за детей, которых использовали как предлог.

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Комментарии
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Елена Смирнова
деньги, деньги, деньги!!! 😡
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1 м.
ВИ
Виктория Иванова
И деткам своим показали как надо действовать.  И это вменяют как хулиганство? НЕНАВИЖУ этит тварей и это &quot;правосудие&quot;!
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1 м.
Виктор Гайдуков
А я не понимаю, почему учёный в одиночку пытался прекратить преступную деятельность фирмы которая занималась как бы &quot;очисткой воды&quot; выливая фекалии на опытные поля института? А где были Государственные органы власти? Да и уголовное дело завели не сразу, и по смешным мотивам &quot;хулиганство&quot;. И только когда информация о преступлении была депутатом предана огласке, правоохранители соизволили начать работать.       Попустительство там где нужен строгий, установленный Законом, спрос я бы оценил как соучастие в преступлении.     Очень хочется надеяться, что хотя бы теперь, когда уже совершено жестокое преступление, правоохранительные органы, в том числе и наш самый гуманный и справедливый суд, примут меры по достойному наказанию преступников, которое послужит предупреждением других людей, считающих возможным решать свои проблемы преступным способом, а ещё станет хорошим уроком этим самым, гоняющим на квадроциклах по опытным полям, детишкам, что бы они не стали такими как их папы.
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1 м.