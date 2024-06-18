Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Очень нервный Макаревич и коварный пирожок эмпанадас

Очень нервный Макаревич и коварный пирожок эмпанадас

Знаете, когда человек постоянно на нервах, и раздражение всё копится и копится, малейший щелчок может вывести его из равновесия: бумм! и человек буквально взорвалсИ! Мы с любопытством наблюдаем за героями, покинувшими нашу страну - вчерашними российскими звёздами, сегодня же они непонятно кто, как и зачем.

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