Президент России Владимир Путин поручил председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной и правительству проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.
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