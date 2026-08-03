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Царьград

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Русская армия разрушила ключевой мост в Славянске

Русская армия разрушила ключевой мост в Славянске

ВСУ лишились одной из ключевых дорог на Краматорск.Военные аналитики и блогеры давно говорили: чтобы ослабить самый мощный укреплённый район ВСУ на Донбассе, нужно перерезать нитки, связывающие Славянск с соседними городами.

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