«Если моя репутация вынуждает тебя меня так недооценивать, то уволь». Уайт и Джонс – две капризы

История сложных отношений. Джон Джонс возвращается, чтобы на UFC 309 защитить пояс в тяжелом весе и еще больше закрепиться в статусе величайшего – 17 ноября на Madison Square Garden в Нью-Йорке подерется со Стипе Миочичем.
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