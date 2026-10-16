В Омске на "Джи-Драйв-Арене" в пятницу, 16 октября 2026 года, завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный "Авангард" принимал "Автомобилист".
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