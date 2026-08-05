В Московской области на торги выставили 186 объектов

На минувшей неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 186 объектов: 91 земельный участок в аренду, 80 земельных участков на продажу, а также здания, помещения и лесные участки.
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