Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    потому что сами такие же!! ждуны херовы!!!В Госдуме предпол...
  • Татьяна Бутова
    Вечная память нашим Героям-защитникам Родины! Никогда не забывать прошлые времена.В Барнауле почтил...
  • Стега Сибиряк
    Нет там работы нормальнойАлтайский край во...

СК возбудил дело против командира ВСУ, отдавшего приказ об ударе по интернату в Судже

СК возбудил дело против командира ВСУ, отдавшего приказ об ударе по интернату в Судже

В результате удара есть раненые и погибшие Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши, приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх