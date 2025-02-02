СК возбудил дело против командира ВСУ, отдавшего приказ об ударе по интернату в Судже

В результате удара есть раненые и погибшие Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши, приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже.
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