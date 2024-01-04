Минобороны: Крым пытались атаковать 35 украинских БПЛА

Массированная атака на Крым пресечена дежурными средствами российской ПВО, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 35 украинских беспилотников уничтожено и перехвачено над Крымом и один над территоорией Краснодарского края.
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