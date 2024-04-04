Создатель Minecraft основал новую студию и рассказал о следующей игре — старомод...

Создатель Minecraft основал новую студию и рассказал о следующей игре — старомодном роглайке с «абсурдно сломанными механиками»Создатель Minecraft Маркус Перссон (Markus Persson), известный под псевдонимом Notch, объявил об учреждении новой студии и поделился подробностями своей следующей игры.