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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Minecraft основал новую студию и рассказал о следующей игре — старомод...

Создатель Minecraft основал новую студию и рассказал о следующей игре — старомод...

Создатель Minecraft основал новую студию и рассказал о следующей игре — старомодном роглайке с «абсурдно сломанными механиками»Создатель Minecraft Маркус Перссон (Markus Persson), известный под псевдонимом Notch, объявил об учреждении новой студии и поделился подробностями своей следующей игры.

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