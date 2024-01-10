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Протесты фермеров в Германии: что заставило их организовать массовые забастовки?

Фермеры в Германии объявили забастовки против аграрной политики правительства, сообщает Onet. С начала недели колонны транспортных средств проехали через города, проводились демонстрации, и автострады были заблокированы.

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