Протесты фермеров в Германии: что заставило их организовать массовые забастовки?

Фермеры в Германии объявили забастовки против аграрной политики правительства, сообщает Onet. С начала недели колонны транспортных средств проехали через города, проводились демонстрации, и автострады были заблокированы.
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