Вывоз 38 лошадей из России предотвратили таможенники

Грузовик с лошадьми направлялся из Новосибирской области в Казахстан. Попытка незаконного вывоза 38 лошадей была пресечена в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка» на границе с Казахстаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии