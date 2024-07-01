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Вывоз 38 лошадей из России предотвратили таможенники

Вывоз 38 лошадей из России предотвратили таможенники

Грузовик с лошадьми направлялся из Новосибирской области в Казахстан. Попытка незаконного вывоза 38 лошадей была пресечена в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка» на границе с Казахстаном.

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