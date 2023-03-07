Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2

Чехия решила не отставать от Германии и решить проблему с отсутствием необходимого количества танков в собственной армии с помощью Швейцарии.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь
Свежие комментарии