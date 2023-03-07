Военное обозрение

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Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2

Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2

Чехия решила не отставать от Германии и решить проблему с отсутствием необходимого количества танков в собственной армии с помощью Швейцарии.

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