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В Адыгее открыли логистический центр Ozon: универсальный склад для хранения

В Адыгее открыли логистический центр Ozon: универсальный склад для хранения

Этот важный инвестиционный проект, связанный с созданием универсального склада для продуктов питания и товаров непродовольственного назначения, успешно завершили благодаря усилиям компании "Ромекс" в течение полутора лет.

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