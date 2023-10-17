В Адыгее открыли логистический центр Ozon: универсальный склад для хранения

Этот важный инвестиционный проект, связанный с созданием универсального склада для продуктов питания и товаров непродовольственного назначения, успешно завершили благодаря усилиям компании "Ромекс" в течение полутора лет.
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