Что будет если неделю не есть и на сколько можно похудеть

В чем польза Последствия На сколько можно похудеть Как выйти из голодания Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Алена Поташева, гастроэнтеролог, диетолог сети клиник «Семейная»; Ольга Калинина, нутрициолог клиники Real Clinic.