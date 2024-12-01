Бобры оставили без света жителей четырех населенных пунктов в Ленобласти

Сточенные деревья при падении повредили линию электропередач Ленинградские бобры обесточили жителей поселка Черенцово и трех соседних деревень в Тихвинском районе Ленобласти, рассказали в пресс-службе Россети Ленэнерго.
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