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С ценами будет караул: эксперты прогнозируют сильный рост цен на авто в России к концу года

С ценами будет караул: эксперты прогнозируют сильный рост цен на авто в России к концу года

С ценами будет караул: эксперты прогнозируют сильный рост цен на авто в России к концу года Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы автомобильный рынок в России столкнулся с неожиданным явлением — резким ростом цен на автомобили.

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