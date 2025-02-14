«Лучшие юристы» проиграли в суде жителю карельского поселка

Житель Калевалы выиграл суд у юридической компании и вернул часть денег за неоказанные услуги. Житель поселка Калевала выиграл судебный процесс против компании «Лучшие юристы», которая не выполнила свои обязательства по договору.
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